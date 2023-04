Pacciani: "Programma per cambiare"

"Se il nostro programma diventerà progetto comune per i cittadini allora potremo dire che tra cinque anni Siena sarà una città migliore. Oggi siamo a un passo dal cambiare la storia. Siamo a un passo dalla possibilità di scardinare un sistema che da venti anni sta soffocando la comunità. Fate capire che Siena è ognuno di noi e che mai come oggi abbiamo l’opportunità storica di far sbocciare la primavera civica a Siena". Fabio Pacciani candidato a sindaco del Polo Civico Siena ha presentato sabato mattina, nei locali della Tuberosa, il programma elettorale ai quasi duecento candidati delle sette liste che lo appoggiano. Cinque i punti al centro del progetto di governo Civico a sostegno di Pacciani: capitale sociale; rapporto tra Comune e cittadini; lavoro e formazione; cura dell’ambiente e sostenibilità; coesione sociale e nuove forme di welfare.

"Noi – ha detto Pacciani ai candidati – abbiamo prima di tutto un dovere civico: ricostruire le fondamenta della città. Dobbiamo ricostruire il senso di essere comunità, la fiducia delle persone nella buona politica, la centralità dei cittadini, il ruolo del Comune al servizio dei senesi, i rapporti tra istituzioni, la condivisione delle politiche strategiche con i Comuni che ci circondano. È questo il senso del programma che vi consegniamo oggi, il senso di quella Primavera Civica che vogliamo far sbocciare a Siena, colorando con una visione nuova la città, partendo dall’idea che un nuovo Umanesimo è possibile e che una nuova modalità di governo, partecipato con i cittadini, può concretizzarsi davvero".