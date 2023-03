Pacciani oggi presenta le sue liste Assente il simbolo di Sena Civitas

Il candidato a sindaco del Polo Civico senese, Fabio Pacciani, tira dritto. Dopo le polemiche sull’ipotesi di candidatura del presidente del Consiglio comunale Marco Falorni con ’Sena Civitas’ e il braccio di ferro con quest’ultima lista per quella che è stata letta come "una palese forzatura", ieri la squadra formata da Civici in Comune, In Campo, Idee in Comune, Per Siena, Riscrivere Siena, Siena Sostenibile e Sì. Patto dei cittadini a sostegno di Fabio Pacciani sindaco, si sono riuniti per "analizzare il rapporto tra la coalizione Polo Civico Siena e Sena Civitas" in vista dell’appuntamento di oggi, cioè della presentazione delle liste dello schieramento civico.

"La coalizione ha concordato che le dichiarazioni critiche espresse nei nostri confronti dai rappresentanti di Sena Civitas e da Marco Falorni medesimo, rappresentano una vicenda politica che, nonostante il ritiro della candidatura di Falorni, necessita di un chiarimento – è la premessa –. Il Polo Civico Siena ha dato, quindi, mandato al candidato sindaco, Fabio Pacciani di avviare la verifica, in tempi brevi, che non potrà concludersi nella giornata di domani (oggi, ndr), quando si terrà l’evento di presentazione delle liste civiche di coalizione, fissato per le 18 al Santa Maria della Scala".

E infine l’affondo: "In relazione al confronto politico che avrà i tempi dovuti, il simbolo di Sena Civitas non potrà essere inserito all’interno dell’evento di presentazione". E mentre ieri in tarda serata si è svolta una riunione tra le diverse componenti di ’Sena Civitas’, il Polo Civico lascia aperta la porta a chi in quella lista intende restare a fianco di Pacciani: "Invitiamo gli aderenti, i candidati e i sostenitori di Sena Civitas a partecipare a questa che per noi è una festa: la primavera civica di Siena", è il messaggio. Anche se per entrambe le parti, "cè da risolvere il problema politico".

C.B.