Pacciani: "Nuovo referente al Bilancio, ennesimo schiaffo alla città"

"La nomina di David Chiti ad assessore al Bilancio è l’ennesimo schiaffo del sindaco De Mossi a questa città. Si tratta dell’ennesima nomina, priva di competenze ed esclusivamente finalizzata a racimolare consensi in chiava elettorale". Così Fabio Pacciani (foto) in merito al rimpasto in Giunta dopo le dimissioni di Luciano Fazzi. "A meno di due mesi dall’approvazione del bilancio 2022 il sindaco ha deciso di sostituire un tecnico con una persona priva di esperienza contabile e amministrativa. La nomina di Chiti, ancora una volta, dimostra quanto gli interessi della politica e dei gruppi di potere prevalgano su quelli dell’istituzione e quindi della comunità". E ancora: "Siena – aggiunge Pacciani – ha bisogno di una scossa e di tornare a credere nelle sue tante forze ed energie, libera da condizionamenti. I partiti tradizionali di centrodestra e centrosinistra hanno fallito la loro missione, hanno declinato i valori della politica non al servizio della polis, ma al servizio di pochi e di molti gruppi di potere. Tutti insieme rompiamo il trasversalismo che soffoca la città".