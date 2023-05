Pacciani non schiera il Polo "Noi mai in giunta, astensione con i 9 punti nel programma"

di Orlando Pacchiani

Nessuno sbilanciamento, come prevedibile, ma una possibile apertura di credito. Fabio Pacciani non posiziona il Polo Civico Siena verso il ballottaggio e del resto non avrebbe potuto farlo, pena lo sgretolarsi della coalizione che lo sorregge. Ma rende pubblici i documenti con i quali Nicoletta Fabio e Anna Ferretti hanno risposto ai nove punti sollevati dalla coalizione civica. "Hanno risposto, con stili diversi, ma dicendosi nella sostanza disponibili a inserire i nostri punti nel programma iniziale di governo. Se sarà davvero così, potremo valutare anche un’ipotesi di astensione nell’ottica di un atteggiamento collaborativo", dice Pacciani.

Ma la posizione è equidistante? Vale cioè per entrambe le sfidanti? "I documenti non sono uguali per forma e contenuto, ho un’idea personale ma rappresentando tutti ovviamente la tengo per me... L’apertura di credito vale comunque per tutte e due, ma di certo non accetteremo proposte di posti di giunta", aggiunge Pacciani.

In giunta no, ma l’eventuale presidente del consiglio, nell’ottica di una figura di garanzia? Di questo si è parlato sia con Nicoletta Fabio, sia con Anna Ferretti, nel corso dei colloqui di questi giorni. "Nel caso ci fosse proposta potrebbe essere valutata – afferma Pacciani – ma nel caso sempre nell’ottica di un percorso che parte dalla condivisione formale dei nostri nove punti all’interno del programma di mandato.

Chi invece non ha atteso e si è subito schierato col centrodestra è Sena Civitas. "Lo ammetto, è stata una delusione – afferma Pacciani – perché sono convinto che il nostro progetto possa continuare, attraverso un’associazione e la difesa per cinque anni degli interessi dei cittadini. Hanno legittimamente deciso di percorrere un’altra strada, ma noi siamo convinti della bontà della nostra idea".

In questi giorni, in realtà e com’è ovvio, non ci sono stati solo i canali di trattativa ufficiali, ma sia dal centrodestra sia dal centrosinistra l’interlocuzione è andata avanti anche con le singole liste e persino con i singoli candidati più votati.

"Noi lasciamo la massima libertà a chi ci ha votato – conclude Pacciani –, invitando a recarsi alle urne. Con la pubblicazione dei due documenti gli elettori possono farsi un’idea più compiuta. Come abbiamo sempre detto, non demonizziamo i partiti, ma siamo sempre stati convinti che il nostro percorso si sarebbe potuto realizzare solo con le forze civiche". La storia di queste elezioni ha raccontato altro e alla fine è anche sul dualismo Pd-Fratelli d’Italia che si è snodata (soprattutto per scelta Pd) la trama del ballottaggio.