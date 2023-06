Pacciani lancia l’associazione del civismo

È il battesimo dell’associazione erede dell’esperienza elettorale del Polo Civico. A lanciarla Fabio Pacciani, che annuncia la nascita della "terza gamba, accanto a Per Siena e Siena sostenibile che sono presenti in consiglio comunale, di un progetto che ha l’ambizione di guardare a questa fase nuova non disperdendo un’esperienza che ha raccolto oltre seimila voti alle elezioni". Lunedì il battesimo intanto in consiglio comunale, con l’ipotesi presidenza che sembra sfumata (in pole Davide Ciacci, stasera si decide). "Io ho detto che sarei disponibile solo se fosse riconosciuto un ruolo alla minoranza – spiega Pacciani – altrimenti faremo il nostro lavoro mossi da un spirito costruttivo. La nuova giunta? Aspettiamo a vederli all’opera, mi pare che uno dei pressuposti su cui abbiamo sempre battuto corrispondenza tra competenze e deleghe, non sia stato molto rispettato".

Ma perché la nascita di un’associazione? Qual è l’obiettivo che Pacciani porta avanti? "Per dare continuità e respiro al percorso di partecipazione e ascolto avviato con Strada per strada, che ci ha portato a contatto con tanti cittadini – afferma Pacciani –. Vorremmo creare un’associazione viva, attiva, aperta a tutti".

Intanto in consiglio comunale Pacciani conferma che entrerà con il gruppo Per Siena: per come è strutturata la legge elettorale, il candidato sindaco perdente entra in consiglio al posto di quello che sarebbe stato l’ultimo degli eletti. E in questo caso sarebbe dovuto scattare il secondo seggio a Per Siena, che invece sarà occupato da Pacciani, nel gruppo insieme a Vanni Griccioli.

