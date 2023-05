Pacciani: la sfida va avanti "Nuova classe politica"

Come ha annunciato la stessa Nicoletta Fabio, è stato uno degli ex sfidanti a congratularsi con lei. "Le faccio le congratulazioni – spiega Fabio Pacciani –, con la sua elezione si apre per lei il tempo delle responsabilità di governo e dell’impegno istituzionale che mi auguro sappia interpretare nell’interesse della comunità e del bene comune. C’è urgenza che siano presto date risposte ai tanti bisogni e problemi della città non più rinviabili".

Ai durissimi attacchi arrivati dal centrosinistra anche dopo il voto, Pacciani risponde indirettamente facendo leva su due aspetti: sono i "conservatori" che vogliono confinare il civismo a fenomeno passeggero, il progetto del Polo Civico va avanti e non intende sparire dopo la sconfitta.

"Queste elezioni – affarma Pacciani – hanno dimostrato che esiste una comunità di persone che crede che la politica possa tornare a essere intesa come esperienza personale e collettiva al servizio del bene comune, libera da ideologie e dai partiti. Una comunità che a Siena è realtà e che si riconosce nei valori civici. Non sono io a dirlo ma lo hanno decretato i senesi nel segreto delle urne: un elettore su quattro ha scelto il Polo Civico Siena".

Per questo, aggiunge, "credo che tale patrimonio vada coltivato e allargato nel tempo, offrendo a chi lo vorrà un’alternativa politica civica organizzata, indipendente e con una nuova classe dirigente. In questa città c’è ancora un gruppo di conservatori che ancora fanno fatica a comprendere il fenomeno civico con la volontà di volerlo screditare, categorizzare o peggio confinare a parentesi momentanea".

Invece il dato delle seimila persone che lo hanno votato non è trascurabile, afferma Pacciani: "Ci hanno consegnato una responsabilità: dare gambe a un progetto che rimetta al centro il valore alle persone, la certezza dell’ascolto e la possibilità di esprimere liberamente la propria opinione. Un percorso di partecipazione, trasparenza che abbiamo fatto in questi mesi e che continueremo a fare anche dalle file del consiglio comunale all’interno del quale andremo a rappresentare e dare voce a tutte quelle persone che abbiamo incontrato quartiere per quartiere".

La sfida, per Pacciani, può continuare: "Nei prossimi cinque anni, con buona pace dei conservatori, lavoreremo prima di tutto per formare una nuova classe politica che sia consapevole delle problematiche e sia in grado di presentarsi alle prossime elezioni con aspirazioni di governo".