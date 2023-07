Pacciani: "Il Polo civico è finito"

Il titolo era in realtà scritto già il pomeriggio del 15 maggio: "Il Polo civico non c’è più". Lo dice Fabio Pacciani, che del Polo fu il candidato sindaco. Lo dice Daniele Magrini, che ha guidato Sì Patto dei cittadini: "Il Polo Civico non c’è più. In consiglio comunale ci sono due gruppi consiliari autonomi". Lo dice il blog Idee in comune animato da Luciano Peccianti, che ha criticato proprio la scelta dell’astensione di Pacciani, con Griccioli in Per Siena. Posizione uguale a quella di Casciaro di Siena sostenibile.

"Non capisco la sorpresa – spiega Pacciani – perché questa scelta arriva da quanto abbiamo fatto tra primo e secondo turno. Abbiamo tutti, eccetto Sena Civitas che era già uscita, condiviso un documento. Il sindaco l’ha accolto nella quasi totalità, se poi si ritiene di far saltare tutto per un aggettivo in più o un sostantivo in meno, io non sono fatto così. Ho preso un impegno e a quell’impegno ho tenuto fede". Quindi l’epilogo: "Se questo passaggio serve a fare chiarezza – afferma Pacciani – ben venga, ora rifletteremo e valuteremo come aprire una fase nuova con la nascita dell’associazione".

Percorso che oggi appare accidentato e tanto per cambiare dietro le quinte si torna a parlare della figura di Pierluigi Piccini, che ieri invece ha rilanciato l’intervento di Vanni Griccioli, capogruppo di Per Siena, a sostegno della scelta dell’astensione: "Vedere le nostre proposte in un programma di governo, che di anno in anno dovranno essere sottoposte al giudizio dei consiglieri per vedere lo stato di realizzazione o le variazioni che il tempo renderà necessario, non possono che avere il nostro consenso".

C’è anche l’altro lato della medaglia, da tenere in considerazione, perché l’apertura del sindaco Fabio nei confronti delle proposte del (fu) Polo civico è stata plateale. Al punto che dalle parti della stessa maggioranza, dai banchi della lista del sindaco sponda Siena ideale di Alfredo Monaci, è arrivato un chiato monito: vigileremo sulla coerenza di certe aperture, il messaggio della capogruppo Silvia Armini. Prime scintille, anche se il tempo della politica è lungo ed è decisamente presto per tracciare conclusioni.

Orlando Pacchiani