Pacciani: "Il Comune aderisca a ’Nidi Gratis’"

"Ci auguriamo che il Comune di Siena abbia aderito al progetto Nidi gratis promosso dalla Regione Toscana. Si tratta di un’opportunità fondamentale per allargare la platea dei bambini che possono beneficiare del nido e di altri servizi per la prima infanzia". Non ha dubbi Fabio Pacciani, candidato a sindaco di Siena con il Polo Civico sulla misura Nidi gratis promossa dalla Regione Toscana.

"L’iniziativa della Regione – continua Pacciani – integra il bonus nido erogato dall’Inps per ridurre la quota delle rette a carico delle famiglie. Mentre il bonus Inps viene concesso a rimborso, la Regione Toscana integra la quota non coperta dal rimborso Inps, praticando uno sconto fino a massimo di 800 euro mensili".

Il candidato civico entra nel dettaglio: "Ad accedere a questa opportunità sono i genitori con Isee fino a 35mila euro interessati agli asili nido, agli spazi gioco e ai servizi educativi. Il Comune di Siena ha tempo fino alla fine di aprile per individuare i servizi e le strutture nelle quali sarà possibile beneficiare della misura Nidi gratis e trasmettere l’elenco alla Regione. A maggio sarà approvato l’elenco delle strutture dove poter beneficiare della misura e poi a giugno le famiglie potranno presentare la domanda".

Investire sui bambini è una priorità del Polo Civico Siena: "Il progetto Nidi Gratis – sottolinea Pacciani – va nella direzione di favorire l’accessibilità di tante famiglie agli asili nido, elemento centrale per conciliare vita familiare e lavorativa. Riteniamo la scuola pubblica e i bambini un investimento per il futuro. Per questo, il diritto all’istruzione, alla socialità, al benessere dei bambini devono tornare al centro delle politiche comunali". Infine la conclusione: "La nostra comunità deve impegnarsi per far fronte alla generale denatalità offrendo servizi all’altezza dei tempi e delle esigenze dei tanti tipi di famiglie. È quindi fondamentale – è l’appello di Pacciani – cogliere tutte le opportunità offerte da iniziative virtuose come quella messa in campo dalla Regione Toscana".