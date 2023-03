’Pacchetto scuola’ per famiglie fragili

Il Comune di Radda in Chianti ha approvato la graduatoria per il cosiddetto ‘Pacchetto scuola’: aiuti economici per le famiglie in difficoltà economiche con figli che vanno a scuola. Le domande accettate sono 17. La somma destinata ai bonus, complessivamente, è di circa 3mila euro. Si tratta di un contributo regionale per il diritto allo studio finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico. I fondi verranno assegnati a studenti iscritti per l’anno 20222023 a una scuola secondaria di primo o secondo grado compresi gli iscritti a un percorso di formazione professionale.