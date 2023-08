’Pacchetto scuola’ Dal primo settembre via alle domande

Il bando ’Pacchetto Scuola’ è stato pubblicato dal Comune di Siena: prevede l’erogazione di un contributo individuale finalizzato a sostenere le spese per la frequenza scolastica (libri e altro materiale didattico) agli studenti provenienti da famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro ed età non superiore a 20 anni, iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado. La domanda per chiedere il contributo, da fare esclusivamente on line, sarà scaricabile dal sito del Comune e compilabile dall’1 settembre al 22 settembre. La graduatoria degli idonei sarà poi pubblicata sull’albo pretorio del Comune.