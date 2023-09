Otto milioni di lavori nelle scuole. Il sindaco Bussagli non ha dubbi: "Più sicurezza per docenti e alunni"

Nel giro di qualche mese saranno ultimati i lavori alla scuola media Da Vinci, mentre in altri edifici scolastici stanno per iniziare. Qualche giorno dopo il suono della campanella, il sindaco di Poggibonsi David Bussagli fa il punto sui vari interventi in corso o in rampa di lancio in città. Interventi assai importanti per un investimento complessivo di 8 milioni di euro. " E’ un anno che sarà segnato da lavori strutturali importanti nelle nostre scuole – spiega Bussagli –. Alla Leonardo da Vinci qualche altra settimana e si concluderà l’adeguamento sismico e l’efficientamento del secondo e ultimo lotto. Proseguono anche le opere alla scuola del Borgaccio. Inoltre, è stato da qualche giorno allestito il cantiere alla scuola Pieraccini e fra qualche settimana avvieremo i lavori che interesseranno il nido Rodari per l’adeguamento sismico e l’ampliamento". E poi ci sono i lavori al Roncalli, la scuola superiore con il più alto numero di iscritti (oltre 1.100) del nostro territorio. Lavori che da soli comportano una spesa di 2,7 milioni di euro. "Un grande cantiere che, articolato per fasi, riguarderà tutto l’edificio – aggiunge Bussagli –. Lavori che inevitabilmente comporteranno una diversa organizzazione delle attività che è stata pianificata con le dirigenze scolastiche. Lavori importanti perché permetteranno di restituire spazi sicuri e adeguati. Lavori che hanno assorbito una parte rilevantissima di risorse a disposizione dell’amministrazione comunale. Ma è giusto così, la scuola viene prima di tutto".

Ma le opere pubbliche non riguardano soltanto l’edilizia scolastica. La città è un enorme cantiere aperto, in centro come in periferia. Tra gli interventi in corso, la riqualificazione dell’ex scalo merci come area di sosta e interscambio modale (700mila euro) e la riqualificazione di via Galluri, piazzetta Amendola e una parte di via Frilli (1.140.000 euro); il percorso ciclopedonale di collegamento dell’ospedale di Campostaggia con la zona del Romituzzo (930mila euro); l’efficientamento del cinema teatro Politeama (580mila); la riqualificazione del condominio solidale di via Trento (865.500 euro); la manutenzione di alcune strade. Tanti, dunque, gli interventi in città e sul territorio, con un occhio particolare all’edilizia scolastica e, priorità assoluta, alla sicurezza di alunni e insegnanti in classe.