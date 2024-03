Otto Marzo, nozze tra sport e solidarietà. Oltre 200 presenti a ’Mimosse dal cuore’

Grande successo per ’Mimosse dal cuore’, appuntamento organizzato per la Festa della donna dalle principali paletre di Siena, che hanno offerto un’intera giornata con lezioni di attività motoria a Le Volte di Vico Bello a favore della Fondazione Veronesi per la ricerca sul cancro femminile. Oltre duecento i partecipanti all’evento. Il programma ha previsto lezioni dalle 8,30 alle 17,30. Alla fine la kermesse si è conclusa con un aperitivo offerto da Conad di Fontebecci. Ma ’Mimosse dal cuore’ ha registrato la partecipazione anche di altri sponsor: Castello di Fonterutoli, E20 Toscani, Ricci ottica, Maori Group, Forno Pellegrino, Centrofarc e Grafiche Pistolesi, oltre ovviamente a Le Volte di Vico Bello che hanno ospitato l’evento. Le palestre in prima linea sono stato President, Gymnica 2000, Fuori Asse, SiMove studio, The Lab. Inoltre due lezioni sono state svolte da Elisabetta Cinelli, insegnante della Federazione Italiana Fitness.