Otto le aperture infrasettimanali

A spasso nella storia. Si chiama "Dall’alba al tramonto" l’iniziativa in programma all’Archedromo di Poggio Imperiale per il mese di agosto. Otto aperture infrasettimanali per conoscere il villaggio altomedioevale allestito in quello che è il primo museo italiano open air dedicato all’Altomedioevo. Oltre alle consuete aperture domenicali (tutte le domeniche pomeriggio dalle 16 alle 19) l’Archeodromo sarà aperto giovedì 3, venerdì 4, giovedì 24 e venerdì 25 agosto in due momenti delle giornata, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è gratuito e sarà l’occasione per visitare l’Archeodromo e conoscere il dominus Razo e gli abitanti del villaggio, in un viaggio indietro nel tempo all’epoca dell’imperatore Carlo Magno. Appuntamenti da non perdere per chi ama la storia e l’archeologia