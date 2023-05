Ottanta giovani musicisti in tour con tre orchestre

Ottanta giovanissimi musicisti in tour. Sono gli alunni dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo 2 di Poggibonsi. Realtà didattica per la quale già nel 2020 era stata rivonosciuta l’istituzione di un indirizzo specifico dedicato al mondo delle sette note. Nei giorni scorsi un ensemble si è esibito alla rassegna regionale Toscana musica, a Siena. Replicando la performance ad Abbadia San Salvatore insieme ai coetanei dell’istituto omnicomprensivo Amedeo Avogadro. In programma adesso due appuntamenti per le tre orchestre che rappresentano l’indirizzo musicale del Comprensivo 2 di Poggibonsi: il 7 giugno in due momenti, alle 18 e alle 19, alla Sala dell’Amicizia in piazza San Giuseppe; il giorno successivo alla Leonardo Da Vinci, dalle 16, ci saranno invece i concerti di musica da camera e di strumento solo. I ragazzi del Comprensivo 2 mostreranno alcuni estratti del proprio lavoro individuale svolto durante la seconda parte dell’anno.