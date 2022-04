Ospiti e musica, è il Festival di Pasqua

Dopo l’esperienza dello scorso anno, quando parlò di Dante nella ricorrenza del settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta, Massimo Cacciari, filosofo, opinionista ed ex sindaco di Venezia, torna protagonista a Montepulciano. L’occasione è sempre il Festival di Pasqua, evento ideato e diretto dal soprano poliziano Eleonora Contucci. Se lo scorso anno l’intervento di Cacciari fu in streaming, questa volta il professore sarà nella ‘Perla del Cinquecento’.

L’appuntamento è per questo sabato alle 11 al Teatro Poliziano con una lectio magistralis riservata agli studenti dei Licei Poliziani dal titolo ‘Cosa significa democrazia?’. Ma non sarà l’unico intervento perché nel pomeriggio, alle 18 sempre al Teatro Poliziano (biglietti acquistabili un’ora prima dell’evento o su prenotazione), Cacciari parlerà delle ‘Sette parole di Cristo’ con riferimento al quadro ‘Crocifissione’ di Masaccio e al brano per quartetto d’archi composto da Franz Josef Haydn. Opere che hanno ispirato un dialogo tra il direttore d’orchestra Riccardo Muti e lo stesso Cacciari raccolto in un libro pubblicato nel 2020 da Il Mulino. Sarà presente anche il musicologo Sandro Cappelletto con il Quartetto Leonardo che eseguirà i momenti salienti del lavoro di Haydn. La musica sarà protagonista anche la sera: alle 21 a Palazzo Contucci il Quartetto Leonardo eseguirà per intero ‘Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce’, composizione di Haydn. Rifacendosi alla prima esecuzione del 1787, ciascuno dei brani del compositore austriaco sarà introdotto da una breve meditazione, scelta da Elena Ascenzi Contucci e letta da Pietro Mercogliano.

L’intenso weekend si aprirà domani alle 21 al Teatro Poliziano, con il Festival che scende in campo a favore dei profughi della guerra in Ucraina promuovendo un concerto lirico di raccolta fondi (biglietto a 5 euro). Il soprano ucraino Oksana Koshuba, accompagnata al pianoforte da Andrea Cristofolini, interpreterà alcune delle più celebri arie d’opera di Bellini, Donizetti, Verdi e Puccini affiancandole alle melodie del compositore ucraino Ihor Šamo. Il concerto, realizzato con la partecipazione del Comitato di Montepulciano della Croce Rossa Italiana, della Caritas Diocesana di Montepulciano, Chiusi e Pienza e della Pia Arciconfraternita della Misericordia di Montepulciano, sarà dedicato alla memoria del poliziano Bruno Bernardini. La settima edizione del Festival di Pasqua, dedicata alla memoria di Angelo Maramai, si concluderà lunedì 9 maggio con il concerto di chiusura nella Cattedrale.

l.s.