Ospedale di Nottola. Riapre il parcheggio

Oggi il parcheggio dell’ospedale di Nottola tornerà fruibile per gli utenti e i dipendenti. L’area sosta coperta era stata temporaneamente chiusa a febbraio per alcuni lavori di manutenzione straordinaria, necessari per l’adeguamento impiantistico e di sicurezza antincendio.

I lavori hanno consentito di rinnovare anche la segnaletica già presente, l’impianto di illuminazione e la pavimentazione. L’intervento di manutenzione rientra nel quadro degli investimenti sull’ospedale e i lavori, come da cronoprogramma, si sono conclusi in quattro mesi.

"Questo importante e improcrastinabile intervento di adeguamento– sottolinea la dottoressa Rosa La Mantia, direttrice del presidio ospedaliero – si è concluso nei tempi previsti e da ioggi i pazienti e i dipendenti del nostro ospedale potranno tornare ad usufruire di un’area sosta completamente rinnovata e funzionale".