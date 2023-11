Orti comunitari e rigenerazione urbana. Oggi a San Miniato

L’imminente inizio dei lavori relativi agli Orti Urbani San Miniato, progetto finanziato dal Comune di Siena e dalla Regione, diventa un’opportunità per un incontro e focus sugli ’orti comunitari’ come strumento di rigenerazione urbana e coinvolgimento. L’incontro pubblico, dal titolo ’L’orto del domani tra rigenerazione urbana, processi partecipativi e orti comunitari’ sarà oggi alle 18 nell’auditorium di San Miniato. Durante l’iniziativa si parlerà anche di come favorire sinergie con altri progetti partecipativi: all’iniziativa parteciperanno fra gli altri il vicesindaco Michele Capitani e l’assessore alle aree verdi Barbara Magi.