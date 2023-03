Orologi e anelli rubati, la polizia acciuffa i ladri e restituisce i preziosi ai proprietari

La refurtiva ritrovata

Chiusi (Siena), 14 marzo 2023 - Dopo aver commesso un furto, si erano dati alla fuga a piedi nelle campagne di Querce al Pino e poi a Chiusi, senza fermarsi all’alt della Polstrada sull’A1. Avevano pure abbattuto, sfrecciando a tutta velocità, la barriera del casello di Chiusi - Chianciano Terme. Era lo scorso 4 gennaio quando un 32enne ed un minore vennero inseguiti e poi rintracciati dalla Polizia. Adesso, dopo due mesi di indagini, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. I poliziotti, dopo alcune ore dal furto, avevano rintracciato i malviventi alla stazione ferroviaria di Chianciano. I due vennero trovati in possesso di cacciaviti di grosse dimensioni, di un passamontagna e di un cappellino scuro. Con sé, avevano anche bigiotteria e gioielli in oro, subito sequestrati dalle forze dell’ordine che adesso, dopo attente indagini, sono riusciti a rintracciare l’uomo che subì il furto, il quale risiede nella provincia di Firenze. Il 32enne, già denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, è stato ora denunciato anche per furto, mentre il minore è stato affidato ad una comunità educativa per minori della provincia di Siena.