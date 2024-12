Orientamento scolastico. La Guida per la scelta della scuola secondaria

Dall’8 gennaio apriranno le iscrizioni alle le scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026. Anche quest’anno la Provincia di Siena pubblica on line la guida ‘Disegnare il proprio futuro’, uno strumento utile per gli studenti che concludono le scuole secondarie di primo grado e per le loro famiglie, per orientarli alla migliore scelta delle scuole su tutto il territorio. Undici licei, undici indirizzi per gli istituti tecnici, undici istituti professionali, diciotto corsi attivati nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali finalizzati al conseguimento di diplomi professionali e di qualifiche, corsi serali e per adulti: la scelta, su tutta la provincia, è ampia. "Questa guida – sottolinea la presidente Agnese Carletti – vuole essere uno strumento che consente di scegliere il percorso in maniera chiara, libera e consapevole, al di fuori di stereotipi".