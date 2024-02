Orientamento, nuove strade al Sarrocchi

Le Università della Toscana, insieme al Diritto allo studio universitario e al Centro per l’impiego di Siena, hanno incontrato gli studenti del Sarrocchi per un progetto di orientamento. È avvenuto grazie all’iniziativa dell’Istituto, che ha al vertice Cecilia Martinelli (nella foto),che accoglie oltre 1500 iscritti su un bacino di utenza che unisce il Senese alle province limitrofe. Obiettivo, dare agli allievi delle quinte la possibilità già dall’interno della scuola di aprire gli occhi sul mondo accademico e sulle offerte di lavoro in una fase delicata del loro percorso.

"Una bella occasione per permettere ai giovani di compiere scelte oculate e consapevoli per il loro futuro post diploma", spiega la dirigente scolastica Martinelli. In aula magna e poi in palestra – dove sono stati allestiti per la circostanza gli stand informativi – i momenti dedicati ai ragazzi del Sarrocchi per questo speciale Salone dello studente - sul modello del Job&Orienta - con l’opportunità per gli stessi giovani di confrontarsi direttamente con i referenti dell’Università di Siena, dell’Università per Stranieri di Siena, e poi di Università di Firenze, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, oltre a Dsu della Toscana e Centro per l’impiego di Siena.

Tutto si è concretizzato in virtù dell’impegno di un’équipe di insegnanti del Sarrocchi, Elena Vitale, Patrizia Accordi, Laura Arezzini, Danila Di Giuseppe. "Al Sarrocchi diamo vita a programmi per l’orientamento già dal biennio – conclude Martinelli – visto che dopo il secondo anno gli alunni devono indicare l’indirizzo di studi per il triennio". Oltre al Liceo delle scienze applicate, al Sarrocchi sono attivi sei corsi: Chimica e materiali, Informatica, Meccanica e meccatronica, Elettronica e robotica, Energia, Automazione.

Paolo Bartalini