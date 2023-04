"Orgoglio Pd Ora rialziamo la testa"

È uno dei temi ricorrenti della campagna elettorale, quello che Anna Ferretti rimarca alla presentazione della lista Pd: "Anche stasera a un confronto mi hanno chiesto delle responsabilità del partito nella crisi Mps. Ma il Pd si è già scusato dei suoi errori, altri c’erano e fanno finta di niente". Parole pronunciate accanto ai segretari comunale e provinciale, Massimo Roncucci e Andrea Valenti, e a quello regionale Emiliano Fossi, che batte anch’egli forte sul tasto dell’orgoglio da ritrovare, per un partito annichilito cinque anni fa da una sconfitta cocente. "Ci sono tutte le condizioni per rialzare la testa – ha detto Fossi – e percepisco forte la voglia di ricostruire, qui come a livello regionale e nazionale dopo il congresso. Siamo tornati protagonisti della scena politica, tutto è cambiato negli ultimi mesi".

Fossi ha ricordato che "ora il partito è tornato centrale e deve accettare la sfida della destra, in Parlamento e nella città dove questa governa come a Siena. Dobbiamo parlare di diritti, di lavoro e qui in particolare dare l’idea di una città che esca dall’isolamento in cui è stata messa in questi cinque anni".

Ferretti ha sottolineato la "presenza di tante facce nuove e persone giovani qui con noi, questo è confortante e ci aiuta a costruire un progetto per ricostruire la città. C’è tanto da fare, chi c’era ora aveva promesso il cambiamento ma l’ha attuato solo in peggio. Basta pensare, per stare al centro, al peggioramento della vivibilità, alle piazze trasformate in parcheggi". Poi la foto di gruppo di rito davanti alle Logge del Papa.

O.P.