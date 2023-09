Organici completi a Montepulciano: voglia di ripartire con l'anno scolastico

"Nel personale della scuola, da me agli insegnanti, c’è grande voglia di tornare in classe e ripartire con un nuovo anno: non vediamo l’ora. Per quanto riguarda gli organici siamo praticamente già a posto, per cui potremo partire da subito con orari quasi completi e vicini a quelli definitivi", dice, alla vigilia della prima campanella, Marco Mosconi, dirigente scolastico dei Licei Poliziani di Montepulciano e quest’anno anche reggente dell’Istituto superiore Valdichiana, tecnico professionale con sede a Chiusi.

"Ai licei Poliziani - entra nel dettaglio il preside Mosconi - mancano solo due docenti supplenti, uno di italiano e uno di matematica, che a breve provvederemo a chiamare. Intanto partiamo nella prima settimana con quattro ore al giorno, che diveneteranno le definitive cinque quotidiane già dal 25 settembre. All’Istituto Valdichiana manca qualche insegnante in più, ma comunque pochi e anche qui l’orario completo scatterà già dal 25".

L’unico nodo non affrontato è quello del sottodimensionamento delle realtà di paese: "Un istituto deve avere 600 alunni, secondo la vecchia direttiva e sembra che con la nuova debbano essere 900, per avere un proprio dirigente scolastico - ancora Mosconi –. E’ così da dieci anni, pertanto si va avanti con gli accorpamenti. Calo degli studenti? In realtà da noi non c’è stato: ai licei sono addirittura incrementati, fino agli attuali 1.080 e ho riempito tutte le classi a disposizione. Anche l’abbandono degli studi non riguarda il liceo: chi non ce la fa passa al tecnico, ma non smette".

Infine c’è il discorso trasporti che sulla scuola di provincia incide sull’attività: "A Montepulciano - conferma il preside – non facciamo rientri nel pomeriggio perché non ci sono corse, ovvero ce ne è solo una e i ragazzi dovrebbero aspettare troppo. So che a Chiusi c’è ancora qualche difficoltà a raggiungere la scuola".

p.t.