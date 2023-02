Ore 21.51, la città trema. Siena scende in strada

La prima scossa è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Alle 21.51 Siena ha tremato come una foglia per quasi quattro lunghissimi secondi. Poi una piccola pausa e il verdetto arrivato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: scossa di magnitudo 3.5 con epicentro, a otto chilometri di profondità, localizzato in zona Valli a un chilometro dal centro di Siena. Una fra le più alte registrate a Siena, basti pensare che il 24 ottobre del 1985 la terra tremò con magnitudo 3.0. La città si è immediatamente riversata in strada e dalle 22 alle 22.39 le ulteriori scosse sono state una decina tutte comprese fra magnitudo 2,7 e 1.8 con epicentro compreso entro i 3 chilometri da Siena, ma anche all’interno della stessa città. Alla prima scossa ne sono seguite altre tre più forti: alle 21.53 e alle 21.58 di magnitudo 2.4, alle 22.02 di magnitudo 2.1, fino a 2.7. Un piccolo sciame che ha gelato il sangue dei senesi che fino a tarda notte ha sfidato il freddo e cercato di sconfiggere la paura stringendosi in Piazza del Campo con bambini piccoli al seguito e animali, anche loro terrorizzati dalla scossa.

Scossa che inizialmente, dalle testimonianze, è stata avvertita come una sorta di doppia ’esplosione’ avvertita anche ad Asciano, San Rocco a Pilli e Monteroni. Tantissime le telefonate arrivate ai vigili del fuoco e al numero unico di emergenza. La Protezione Civile del Comune di Siena insieme al sindaco Luigi De Mossi si è attivata subito per fare un primo controllo dei danni. Le scuole comunali di Siena oggi saranno chiuse per consentire le valutazioni di eventuali criticità. Chiuse anche le due universtià per lo stesso motivo.

Fra i primi registrati un piccolo smottamento in strada delle Grotte che è stata chiusa in via precauzionale e presidiata dalla polizia municipale. In molti hanno scelto di trascorrere la notte nella propria automobile e il parcheggio del palazzetto della Mens Sana già ieri sera era affollato di auto e persone che avevano scelto di trascorrere lì la serata. Il terremoto è stato sentito anche nei comuni limitrofi come Monteriggioni, Poggibonsi, Sovicille, sopratutto nella frazione di Rosia.

Si è attivata anche la sala operativa della Regione Toscana. Il governatore Eugenio Giani ha affermato: "Con la nostra sala operativa stiamo verificando la situazione, al momento nessuna segnalazione di danni".I vigili del fuoco hanno richiamato il personale in servizio per motivi precauzionali, in modo da formare le squadre necessarie ad evadere le decine di richieste di verifica ricevute da tutta la provincia soprattutto dall’area fra Siena e Sovicille dove il sisma è stato avvertito maggiormente.

Subito dopo la scossa, fra i cittadini, erano in tanti a domandarsi se le scuole oggi sarebbero state aperte e c’è chi, sui social, ha pubblicato immagini di muri di casa danneggiati dalla prima scossa delle 22.51. Tutti, sia in strada che sui social, hanno espresso un giudizio unanime: "È stata una fra le scosse più forti mai percepite in tutta la città". Il sindaco alle 23 di ieri ha raggiunto la sala della protezione civile. Il monitoraggio andrà avanti anche durante tutta la giornata di oggi anche se, a ieri sera, non sono stati registrati danni visibili a edifici.