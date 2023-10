Ordine delle Professioni Infermieristiche. Premio Edoardo Micheli ai migliori studenti

Benedetta Bindi, Emilio Chilleri e Vanessa Tovo, sono i tre giovani iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Siena che si sono aggiudicati la borsa di studio “Edoardo Micheli” 2023 che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena riconosce ogni anno a tre studenti particolarmente meritevoli. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri al termine di una giornata di studi in cui gli infermieri senesi si sono confrontati sul tema ’Superare il passato per essere umani: la contenzione tra etica, diritto e prassi’ che ha riunito l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Siena a Palazzo Patrizi, nell’ambito degli eventi del Festival della Salute. La giornata di studio voluta da Opi Siena – commenta il presidente Michele Aurigi – si conferma un appuntamento importante. Aggiornamento, informazione, confronto sono pilastri irrinunciabili su cui costruire il quotidiano della nostra professione, dove ogni occasione di crescita professionale, diventa anche occasione di crescita personale. Nel corso della giornata, abbiamo voluto ricordare Edoardo Micheli, presidente prematuramente scomparso. Fu per mantenerne la memoria nel 2014 fi istituito il riconoscimento"