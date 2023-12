Orario prolungato fino al 6 gennaio

’Aperti con orario prolungato e due mostre da godere’, questi gli auguri della direttrice della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, Chiara Valdambrini, per le Festività, con l’auspicio di invogliare tutti a visitare il Museo anche nel periodo natalizio.

Dal 23 dicembre al 6 gennaio infatti il Santa Maria della Scala sarà aperto tutti i giorni, eccetto il 25 dicembre, dalle 10 alle 19 con un prolungamento di due ore rispetto al normale orario feriale. Un’occasione per visitare l’antico ospedale e le mostre in corso: nella suggestiva cornice dei magazzini della Corticella si potrà visitare la mostra ’Giuseppe Gavazzi. Una perfetta coincidenza’; al VI livello del complesso museale l’esposizione ’Fausto Melotti. In leggerezza. Un omaggio a Italo Calvino’; e nella Biblioteca Briganti la mostra fotografica ’Dittici occasionali. Ossia la causalità dell’arte’ negli orari di apertura della Biblioteca e Fototeca.