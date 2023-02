Il Pd-Coordinamento della Valdichiana Senese appoggia la

volontà espressa, all’unanimità, dalla Provincia e dal Comune di Montepulciano

per chiedere la riapertura del tribunale di Montepulciano. "Vogliamo ricordare – spiegano – che la sua chiusura non ha portato benefici significativi con

l’accorpamento con quello di Siena. Per la fondamentale importanza che può assumere la riapertura ci impegnamo affinchè il Pd presenti un Odg in ogni Comune, in maniera unitaria con le altre forze politiche , aderendo alla proposta approvata in consiglio

da Montepulciano".