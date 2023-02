"Ora ti sgozzo". Poi minaccia di investirla

di Laura Valdesi

SIENA

"Ti sgozzo come un maiale", l’aveva avvertita. "Ti scanno". E quando la donna, che a quella relazione ’malata’ aveva deciso di dare un taglio l’agosto scorso, si era presentata all’incontro con l’ex lui aveva dato di matto. Minacciava di metterla sotto con la macchina, dopo essersi messo al volante procedendo verso di lei. Aveva preso la sua vettura telefonandole poi per avvertirla che con quella sarebbe andato a schiantarsi contro la caserma. Punta dell’iceberg di una sequenza di comportamenti violenti costati ieri la condanna ad un 44enne originario della Campania che vive in una frazione del comune di Montepulciano. Si trova tuttora in carcere per cui è giunto in aula, davanti al gup Jacopo Rocchi, accompagnato dalla polizia penitenziaria. Accanto a lui i difensori Alessandro Betti e Giulia Salvini. Il pm aveva chiesto la condanna a 4 anni e 8 mesi per maltrattamenti, il giudice ha deciso per una pena di 3 anni, 11 mesi e 10 giorni. Più un risarcimento con provvisionale nei confronti delle parti civili – la moglie e uno dei figli – assistiti da Francesca Massi e Mauro Cesaroni. A breve l’uomo dovrà tornare in tribunale perché accusato di aver dato fuoco alla casa dove abitava per vendicarsi, secondo la procura, del proprietario che lo aveva denunciato ai carabinieri.

I maltrattamenti erano andati avanti per anni e anni. Ne aveva fatte di tutti i colori alla sua donna. Non si contano le volte, è emerso dalle indagini, che aveva spaccato mobili e suppellettili, quadri e vassoi. Se scattava diventava inarrestabile. Aggressivo. L’aveva presa per il collo fino a toglierle il fiato. Gli oggetti, dal cellulare ai barattoli, scagliati contro di lei. Se aveva appena pulito la casa prendeva a calci il secchio costringendola a ricominciare da capo. Il cibo che cucinava era finito più volte sulle pareti a causa della furia dell’uomo. Anche quando erano spuntati i lividi non era andata a farsi vedere dal medico per timore che potesse scatenarsi ancora di più. Un copione già ascoltato purtroppo tante volte nelle aule giudiziarie, seppure particolrmente violento. Neppure il figlio era stato risparmiato dalle parolacce e dalle mortificazioni. E quando gli aveva lanciato un martello era riuscito per miracolo a spostarsi in tempo. Non era più vita. La donna così ha tagliato il ’cordone’ che la legava a quell’uomo.