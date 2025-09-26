"Ora l’acqua deve tornare pubblica"

"Che a Siena si paghi la bolletta dell’acqua più salata d’Italia è una notizia ormai risaputa. Per Sinistra Italiana - Avs si tratta di una situazione non più tollerabile". È quanto afferma Fiorino Iantorno, candidato al consiglio regionale nella circoscrizione di Siena. "Uno dei punti qualificanti per il sostegno a Giani – afferma – è proprio la ripubblicizzazione del servizio, questa volta per davvero anche alla luce degli esiti del referendum di qualche anno fa con il quale i cittadini italiani hanno inequivocabilmente espresso la propria volontà".

Per Iantorno, "l’acqua non è una merce. È un bene comune, un diritto umano universale, la risorsa più preziosa che abbiamo. Eppure, in Toscana - e soprattutto a Siena - le famiglie pagano oggi le tariffe più care d’Italia, mentre la società che gestisce il servizio idrico continua a registrare utili milionari".

Cosa fare qundi? "L’acqua deve tornare pubblica – sostiene Iantorno –. Il modello attuale, con la presenza dei privati, ha fallito: investimenti insufficienti, poca trasparenza, scelte piegate alla logica del profitto. Un sistema che penalizza comunità, imprese, scuole e famiglie, invece di garantire equità e giustizia sociale".

E questo per Avs "non solo è possibile, ma è anche necessario per garantire tariffe più eque, investimenti sostenibili e una governance trasparente e democratica. Il nostro ruolo in consiglio regionale sarà quello di essere garanti di questa sacrosanta battaglia, perché stavolta l’acqua ritorni ad essere di tutti per davvero, per una Toscana dell’ambiente, dei diritti, delle persone".