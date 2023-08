Opere pubbliche al via a Buonconvento: lavori all'area giochi

Al via a Buonconvento due importanti lavori pubblici: la manutenzione di un tratto di via Fratelli Rosselli e la sistemazione della pavimentazione dell’area giochi all’esterno dei plessi scolastici. Opere che costeranno in tutto 120mila euro: 80mila il primo intervento e 40mila il secondo.

"Si tratta di opere assai importanti – spiega il sindaco Riccardo Conti –. La manutenzione di via Rosselli interesserà il tratto tra l’incrocio di via Martiri della Resistenza e via Dante Alighieri e di fatto è la continuazione degli interventi effettuati nella stessa via Rosselli davanti alle scuole. Sarà rifatto l’asfalto, deteriorato in più punti. Inoltre, è prevista una revisione generale del sistema di smaltimento delle acque meteoriche con l’inserimento di nuovi punti di deflusso acque". L’altro intervento, quello a servizio dei ragazzi delle scuole, è già partito.

"È rivolto ai nostri studenti – aggiunge il sindaco Conti –. Il progetto prevede la sostituzione della pavimentazione esterna attualmente in mattonelle, non più idonea, con una nuova pavimentazione in terra. Sarà anche ripristinato il pergolato in legno. Un investimento complessivo di altri 120mila euro per la nostra comunità e che va a sommarsi a quelli già effettuati di recente per dotare di servizi e opere pubbliche la nostra comunità". In questo periodo, dunque, Buonconvento è un grande cantiere aperto.