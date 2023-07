Operazioni di Soccorso Terminate al Treno Fermo tra Chiusi e Orvieto

Sono terminate in serata le operazioni di soccorso al treno dell’alta velocità fermo tra Chiusi e Orvieto. Lo ha reso noto Rfi sul suo sito con l’aggiornamento sulla situazione della circolazione ferroviaria che ieri dopo le 20 continuava ad essere rallentata fino a 60 minuti di ritardo. Ma al momento c’era soltanto un treno, il Freccia rossa Milano-Salerno (il 9527) che portava ritardi consistenti, circa sei ore e mezza, mentre gli altri convogli erano già in movimento. "I passeggeri sono stati tutti calmi e pazienti – ha raccontato all’Agi Stella Maris – tutti, anche i molti stranieri e i tanti bambini. La donna incinta all’ottavo mese, malgrado il caldo e le ore che si accumulavano, è rimasta calma pure lei". Il caldo è stato il nemico numero uno anche perchè "l’aria condizionata è stata ko in tutte le carrozze, tranne che in due dove ha continuato a funzionare". Parole di apprezzamento per la Protezione civile di Orvieto, "tutti bravissimi".