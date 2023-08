Operazione strade sicure Carabinieri in azione Oltre 60 veicoli controllati

Operazione sicurezza sulle strade che conducono ai principali centri balneari della costa tirrenica. I Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi hanno intensificato i controlli dei mezzi, in questa fase di spostamenti dei vacanzieri verso i luoghi di villeggiatura. Cresce il flusso dei veicoli in marcia e di conseguenza aumentano i rischi nella circolazione di auto e moto sulle arterie prese d’assalto dal popolo dei villeggianti. Talvolta anche per via di casi di guida pericolosa, soprattutto, osservano i militari, da parte di centauri che approfittano dell’agilità delle due ruote per superare le file di macchine che si creano in direzione del mare, creando insidie nei confronti degli altri utenti della strada.

Servizi mirati dunque al contrasto di comportamenti scorretti al volante, a cominciare dall’alta velocità e dalle manovre irregolari. I controlli hanno riguardato in particolare le provinciali 73 e 441, da molti utilizzate per raggiungere il litorale grossetano e trascorrere una volta a destinazione qualche giorno di relax. L’attività delle pattuglie della Compagnia poggibonsese dell’Arma, ha permesso così di controllare oltre sessanta veicoli e non sono mancate in sede di consuntivo le sanzioni, sulla base di quanto previsto dal Codice della strada, a carico di conducenti indisciplinati.

Nel bilancio delle trasgressioni alle principali norme, i Carabinieri hanno annotato episodi anche non trascurabili, come la mancata revisione dei mezzi, la non copertura assicurativa, patenti scadute e infrazioni alla guida come il superamento della striscia continua sulla sede stradale. Naturalmente, anche in presenza di massicce operazioni per garantire la sicurezza nelle strade, i militari hanno effettuato altri interventi in Valdelsa, senza trascurare i fondamentali aspetti per la salvaguardia e la tranquillità degli abitanti del territorio. Lo scorso fine settimana, più di duecento veicoli in transito fermati e controllati dall’Arma, che in questo modo ha svolto anche una funzione da deterrente per eventuali reati, come per esempio i furti, nelle vicinanze dei centri turistici dei vari comuni del circondario.

Paolo Bartalini