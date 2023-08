Operazione sicurezza Telecamere in arrivo

Ulteriore passo avanti di Colle verso l’estensione all’intero territorio comunale del sistema di videosorveglianza con telecamere fisse. Grazie anche ad un finanziamento regionale di 25.000 euro, infatti, ne sono in arrivo altre 23 che si aggiungeranno alle oltre 100 già in servizio e che, ad installazione ultimata, saranno collegate con le sale operative della polizia municipale e delle altre forze dell’ordine, oltre che interconnesse con i sistemi di sorveglianza degli altri Comuni della provincia senese, grazie alla rete in fibra ottica del Consorzio Terre Cablate.

Garantiranno maggiore sicurezza e controllo quanto a criminalità, vandalismo, conferimento dei rifiuti e sicurezza del traffico in otto nuove postazioni di ripresa, già individuate dall’amministrazione comunale: si trovano all’autostazione di via Bilenchi; allo svincolo Colle nord dell’Autopalio; nei parcheggi di Bacìo, sotto le mura della città alta, ed in quello di San Marziale; nell’area della Ferriera (ingresso e uscita nord della statale 68); ai cimiteri comunali di Castellini e di via dei Cipressi; a San Lazzaro, nel quartiere La Badia. L’orientamento, le caratteristiche strutturali e tecniche, nonché la tecnologia digitale di ultima generazione ed a colori di cui sono dotate, alcune anche con il sistema di lettura targhe, consentiranno alle nuove telecamere di garantire non solo una sorveglianza dei luoghi a 360 gradi, ma anche una visione diurna e notturna compresa fra i 30 ed i 100 metri, con la massima risoluzione anche in caso di qualunque condizione climatica.

A.V