Operazione decoro fuori Camollia. Si conclude oggi la potatura degli alberi

Si avviano alla conclusione i lavori di potatura degli alberi nelle zone esterne a porta Camollia. L’intervento, eseguito nelle ultime settimane sotto la direzione dell’assessorato all’ambiente e al decoro urbano, ha interessato le vie e le strade comprese tra Palazzo Diavoli, via Mameli, viale Vittorio Emanuele II, via Biagio di Montluc, viale Diaz, Fontegiusta e Giardino Talluri. In questi giorni, in particolare, le squadre sono impegnate nella zona dell’Antiporto, che è stato liberato dai rami delle piante ed ha acquisito nuovo lustro e visibilità. Anche a seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini, è stato messo in campo un massiccio lavoro che ha notevolmente alleggerito dai rami e dal fogliame i numerosi alberi presenti. In questo modo, oltre a garantire la sicurezza e la salute delle piante, si è intervenuti anche sulla pulizia e sul decoro urbano, rendendo i lampioni più visibili. Sui marciapiedi delle vie interessate sono stati ricavati corridoi pedonali per consentire il passaggio e la regolare fruizione delle attività commerciali. I lavori, effettuati da due squadre di operai e due piattaforme aeree che hanno consentito di velocizzare i tempi, si concluderanno oggi.