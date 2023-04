Operazione antidroga a Sinalunga: oggi gli interrogatori di padre e figlio. Dal giudice anche la ragazza dell’arrestato

Sinalunga (Siena), 21 aprile 2023 – Era stato denunciato nel 2021 quando, uscendo dall’abitazione del padre poi arrestato per spaccio, gli erano state trovate addosso alcune dosi di stupefacenti. Così erano iniziati i guai per un 36enne di Sinalunga, lavoro regolare e apparentemente irreprensibile in un settore peraltro delicato. Si erano accesi i riflettori della procura e dei carabinieri: avevano voluto vederci chiaro. Ed è nata la maxi-operazione dell’Arma che ha sollevato il velo su un giro fiorente e radicato in Valdichiana. L’uomo era uno dei sette sinalunghesi per cui il gip aveva disposto gli arresti domiciliari. Ma quando, prima delle 6, i militari avevano bussato alla sua porta, era spuntata la droga. Sequestrati 50 grammi di hashish e 35 di cocaina, insieme ad un bilancino e a materiale per il confezionamento. Così era finito in cella. Il 36enne si trova in carcere e, difeso dagli avvocati Andrea Mugnai e Daniele Chiezzi, oggi sarà interrogato a Santo Spirito dal gip Ilaria Cornetti. Prima però verranno sentiti dal giudice a palazzo di giustizia il padre, 62 anni, che è ai domiciliari in una comunità di recupero dove è entrato di recente, e la fidanzata del giovane, 30 anni, che ha invece l’obbligo di dimora a Sinalunga, anch’essi assistiti dagli avvocati Mugnai e Chiezzi. Non è stato ancora fissato l’interrogatorio di un imprenditore locale di 47 anni, anche lui ha l’obbligo di dimora, difeso da Massimiliano Pinsuti. Che segue anche altri due dei 26 indagati dalla procura. Uno è accusato di favoreggiamento reale (l’unico a cui viene contestato tale reato nell’inchiesta) perché, secondo gli investigatori, nel 2021 gli sarebbero stati trovato 20mila euro. Al momento della perquisizione, martedì all’alba, i militari ne avrebbero sequestrati altri 6.500.

L’indagine coordinata dal pm Siro De Flammines con gli uomini del maggiore Angelo Aliberto, ha lasciato sotto choc Sinalunga ma anche la Valdichiana, compresa quella aretina dove sarebbe avvenuto lo spaccio. Il paese è piccolo, tutti si conoscono. C’era un gran via vai da un’abitazione del centro storico in cui viveva uno degli arrestati. Soprattutto alcune persone coinvolte lavorano regolarmente e sono anche apprezzate per comportamento e serietà. Come nel caso di un 39enne incensurato che è assunto in un’azienda della zona. E che i carabinieri, come detto in conferenza stampa, ritengono persona scaltra. Il vero punto di riferimento dello spaccio.

E’ come se fosse stata aperta la finestra su un mondo parallelo, con questa incbiesta. Al di là dei riscontri e delle eventuali responsabilità, grazie all’operazione battezzata ’Edicola’, sono emerse vite profondamente condizionate dall’uso di stupefacenti. In particolare cocaina, che era infatti il core business dello spaccio. Persone che non riuscivano a farne a meno. Che, un giorno dietro l’altro, si approvvigionavano. Magari a volte era meno buona, altre invece la giudicavano migliore. Veniva assunta costantemente, anche per essere (o magari solo apparire) più brillanti. Un vortice nel quale, quando entri, a volte è davvero difficile uscire. Il prezzo di un grammo variava. A volte 80 euro, altre anche 45. Oppure 60. Sono oltre 140 gli episodi di spaccio – e dunque i capi di imputazione – contestati, a vario titolo, agli indagati. Che sono anche di Torrita e di Rapolano, di Buonconvento, di Chianciano, di Foiano della Chiana, sebbene la stragrande maggioranza viva a Sinalunga. Operai e piccoli artigiani, in linea di massima, tanti lavorano regolarmente in ditte della zona. C’è però anche chi un’occupazione non ce l’ha. Diversi hanno invece famiglia. Molti sono assuntori di droga però alcuni non ne facevano invece uso personale.