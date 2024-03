Operatori sanitari aggrediti: "Al Policlinico 77 casi"

A partire dal 2022, il 12 marzo è la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Policlinico e Asl Sud Est hanno promosso un convegno all’Università per ripercorrere lo ‘stato di salute di chi cura’. L’iniziativa ha come slogan ‘la violenza non cura’. "Aggredendo l’operatore sanitario – dice Antonio D’Urso, dg Asl -, si aggredisce, indirettamente, tutti quelli che sono sotto le sue cure. Nella maggior parte dei casi, a ricorrere all’aggressione fisica o verbale è proprio chi è in errore e non ha la possibilità di prevalere con la realtà dei fatti. Dietro i comportamenti aggressivi e violenti, spesso si nascondono paure e soggezione".

Per gli operatori Asl, nel 2023 c’è stato un incremento di segnalazioni, da 228 a 452, di cui 84 in provincia di Siena. I reparti maggiormente interessati dal fenomeno sono: Pronto soccorso (126 segnalazioni); Salute Mentale (67); Centrale operativa 118 (19); Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza (14); Serd e Cup (entrambi 12). I dati riscontrati nell’Asl SudEst sono sovrapponibili con quelli nazionali, con Pronto soccorso e Salute Mentale maggiormente esposti alle aggressioni. Numerosi gli interventi, alla presenza del questore Pietro Milone e degli assessori Simone Bezzini e Giuseppe Giordano.

"L’attenzione dell’Aou Senese nei confronti delle aggressioni ai professionisti – spiega il direttore generale Antonio Barretta – è alta. Questa è l’occasione anche per confrontarci con altre aziende sanitarie sulle buone pratiche atte ad innalzare il livello di sicurezza del contesto in cui operano i professionisti". Anche a Siena le segnalazioni sono in aumento: nel 2023 alle Scotte sono state registrate 77 aggressioni, di cui 2 fisiche e 75 verbali, in crescita rispetto al 2022, quando si trattava solo di 11 aggressioni verbali.

"Per contrastare questi fenomeni – dice Pietro Sechi, responsabile Servizio di prevenzione e protezione aziendale - nell’ottobre 2023 abbiamo messo a punto una procedura interaziendale tra AouS e Asl Sudest intitolata ‘Gestione di pazienti con agitazione psicomotoria in Pronto Soccorso’, con lo scopo di standardizzare l’approccio diagnostico terapeutico assistenziale, in condizioni di urgenza ed emergenza. E nello scorso gennaio la procedura aziendale ‘La comunicazione in Pronto Soccorso’, con l’obiettivo di migliorare la relazione con caregiver e familiari, fornire le giuste informazioni in tempi possibilmente brevi e collaborare durante la permanenza in Pronto Soccorso".

