Operatore sanitario per persone disabili

1 OPERATORE SANITARIO – Cooperativa di Siena cerca operatore con esperienza ed in possesso di qualifica di adb per collaborazione con associazione per percorsi di residenzialità per persone con disabilità (gruppi di appartamento). Contattare 3474022311 o [email protected]. Richiesta esperienza e flessibilità. Contratto di 6 mesi con orario full time a turnazione anche notturna.

1 CAMERIERA – Hotel di Quercegrossa cerca camerieri ai piani e supporto alle prime colazioni con esperienza, conoscenza della lingua inglese, patente B ed auto. Contratto di lavoro stagionale (marzo/novembre) orario full time. Cv a [email protected] o 3339814262

1 AUTOTRASPORTATORE/ICE – Azienda di Siena cerca autotrasportatore merci con patente C oppure E ed in possesso di cqc per trasporto e consegna delle merci, alimentari e non, presso i punti vendita o tra i poli logistici, compilazione e controllo documenti di servizio, verifica dello stato del carico. Contratto a tempo determinato trasformabile. Contattare [email protected] o 0873/346129