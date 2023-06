Operaio si ammala per l’amianto Inps condannato: va in pensione

"Il tribunale di Firenze ha condannato l’Inps a concedere ad un operaio senese, impiegato come addetto agli impianti di manutenzione Enel di Castel del Piano e residente in provincia di Siena, i benefici amianto che gli consentiranno di andare in pensione prima del tempo previsto perchè ha contratto una patologia asbesto correlata dovuta all’esposizione ad amianto". Si legge in una nota dell’Osservatorio Nazionale Amianto. "L’uomo si è rivolto all’Osservatorio e al suo presidente Ezio Bonanni perchè venissero tutelati i suoi diritti. La legge prevede che chi è stato esposto al terribile asbesto durante la via lavorativa e abbia contratto una qualsiasi patologia legata a questo minerale possa andare in pensione prima, secondo un calcolo stabilito". L’uomo "ha scoperto di aver contratto le placche pleuriche nel 2014 e oggi, a distanza di 9 anni, è ancora costretto a lavorare. Con questa sentenza potrà andare in pensione e avere anche una maggiorazione sull’assegno mensile".