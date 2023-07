Operaio precipita da un tetto Prognosi riservata

Ancora un gravissimo infortunio sul lavoro nella nostra provincia che nelle scorse settimane era stata segnata dalla tragedia avvenuta all’interno di un casolare in corso di ristrutturazione nel comune di San Gimignano. Qui aveva perso la vita un giovane imprenditore del luogo a seguito di un cedimento.

Il nuovo infortunio è accaduto questa volta nella frazione di Arbia, nel comune di Asciano. A ricostruire le ragioni penseranno i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti, unitamente al personale dell’Asl addetto alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, chiamato a verificare se sono state rispettate le cautele di legge. Un operaio di 35 anni che si trovava su un tetto – pare che fossero in corso lavori di ristrutturazione di un capannone – sarebbe precipitato facendo un volo di alcuni metri.

Sul posto, in viale Toscana dove ci sono diversi piccoli insediamenti industriali, anche i vigili del fuoco che hanno fatto assistenza al personale sanitario intervenuto con l’automedica del 118 e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Siena. Il ferito è apparso subito in condizioni delicate tanto da venire portato alle Scotte in codice 3. Mentre proseguivano gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei tecnici per capire dinamica ed eventuali responsabilità, il ferito veniva affidato ai medici del pronto soccorso. Il quadro clinico dell’operaio è apparso molto grave: si sono riservati la prognosi.

La.Valde.