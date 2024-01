Operaio morto in cantiere. Indagato dice no alla perizia. Chiesto incidente probatorio

di Laura Valdesi

SIENA

Colpo di scena ieri in procura: niente incarico per la perizia sull’infortunio mortale in cantiere a Gaiole in Chianti. Il difensore di uno degli indagati – l’avvocato Stefano Cipriani che assiste insieme alla collega Deborak Da Vela il coordinatore della sicurezza che vive nella nostra provincia ed è indagato per omicidio colposo –, ha infatti scompigliato i piani degli investigatori. Facendo riserva di incidente probatorio. Nonostante ieri mattina a mezzogiorno al terzo piano di palazzo di giustizia ci fosse già anche l’ingegnere – consulente del pm Valentina Magnini che conduce l’inchiesta unitamente al procuratore Andrea Boni – è arrivata la fumata nera. Gli avvocati – era presente anche un legale fiorentino che assiste la ditta che eseguiva i lavori a Gaiole per la costruzione di una cantina – sono rimasti nella stanza del procuratore per circa un quarto d’ora. Tanto è bastato per annunciare l’intenzione di presentare riserva di incidente probatorio, cosa che avverrà entro brevissimo. Sarà dunque il giudice a valutare se concederlo oppure rinviate tutto alla procura, tornando dunque all’incarico per la perizia.

Il cuore dell’indagine riguarda la dinamica dell’incidente che è costato la vita all’operaio egiziano di 24 anni, conosciuto in paese dove ormai lo consideravano uno di loro. Una tragedia in località Terrazze di Adine nel dicembre scorso che aveva riacceso i riflettori nazionali sulla piaga degli infortuni nei luoghi di lavoro. Il volo da circa otto metri non aveva lasciato scampo al giovane egiziano che viveva in Lombardia. Morto sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo. Occorre capire, non solo dalla ricostruzione compiuta grazie alla testimonianza dei colleghi, cosa stava facendo in quel momento la vittima, se erano state adottate le necessarie misure di sicurezza e perché è volato di sotto dalla piattaforma.