Operaio finisce sotto un escavatore

Montalcino (Siena), 3 aprile 2023 – Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Montisi nel Comune di Montalcino, in provincia di Siena. Per cause in corso di accertamento un 59enne è rimasto ferito dopo essere rimasto sotto un escavatore mentre lavorava lungo la strada provinciale.

Immediato l'intervento dei sanitari che hanno permesso di trasportare l'uomo all'ospedale di Nottola dove è attualmente ricoverato ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Nottola, l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)