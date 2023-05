Operaio cade dal tetto di una falegnameria

E’ caduto dal tetto della ditta di falegnameria di cui è dipendente da alcuni anni. L’ennesimo incidente sul lavoro è successo ieri nella zona industriale di Cusona, nel comune di San Gimignano. L’operaio ha riportato varie ferite ed è stato trasportato in codice 2 al Pronto soccorso delle Scotte. Ancora da ricostruire la dinamica esatta dell’episodio. L’uomo stava effettuando dei lavori sul tetto del capannone. A un certo punto, per cause da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduto. A dare l’allarme sono stati i suoi colleghi, che hanno chiamato immediatamente il 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di San Gimignano e i vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi. Saranno i militari a fare completa luce sull’incidente sul lavoro, l’ennesimo purtroppo nel giro di qualche settimana in Valdelsa. Stavolta, fortunatamente, la tragedia è stata solo sfiorata. Poco o nulla, insomma, rispetto ai due infortuni costati la vita a un giovane muratore, travolto dal tetto di un casolare in ristrutturazione, a San Gimignano, e a un operaio agricolo di 55 anni precipitato con il muletto nel vano montacarichi mentre stava lavorando nella cantina della fattoria di Monsanto, alle porte di Poggibonsi. Una scia di sangue che non sembra avere fine e che ripropone il problema della poca sicurezza sui luoghi di lavoro.