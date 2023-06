Opera Laboratori al Quirinale Gestirà prenotazioni e infopoint

Opera Laboratori gestirà i servizi di prenotazione e l’infopoint per la gestione delle visite del Palazzo del Quirinale e di altre sedi della Presidenza della Repubblica. La società, che a Siena si occupa del complesso museale del Duomo, ha ottenuto il massimo punteggio per l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate alla gara di affidamento. Così ha deciso la commissione giudicatrice che ha comunicato l’esito del bando proprio in questi giorni. Oltre al Palazzo del Quirinale, i siti della Presidenza della Repubblica oggetto della gara sono la Caserma del Reggimento Corazzieri Maggiore Alessandro Negri di Sanfront e la Tenuta di Castelporziano a Roma, Villa Rosebery a Napoli.

Opera Laboratori gestirà l’Infopoint, i servizi di prenotazione, la vendita e la prevendita dei biglietti di accesso per le visite al Palazzo del Quirinale e alle altre sedi, per i concerti e per eventuali manifestazioni organizzate dalla Presidenza stessa, come ad esempio le mostre temporanee.

"Questa prestigiosa responsabilità che ci viene affidata – ha commentato Giuseppe Costa, presidente di Opera Laboratori, al termine della seduta della Commissione giudicatrice – è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione e qualifica la nostra visione di valorizzazione del patrimonio culturale italiano che ci vede al fianco delle istituzioni in realtà di primo piano del panorama artistico, museale e spirituale italiano". Tra le altre realtà di cui si occupa la società, leader nella promozione e gestione del patrimonio artistico-culturale italiano, ci sono anche il Parco archeologico di Pompei, la Reggia di Caserta, i musei delle città di Assisi e San Gimignano, le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia, le Sinagoghe di Venezia, Firenze e Siena, la Pinacoteca di Brera. A questi incarichi se ne aggiunge adesso un altro di enorme pregio, per una realtà che porta la Toscana e un pezzo importante di Siena nel suo Dna.

E proprio sul Duomo di Siena, oggi alle 18 la Sala degli Arazzi del Palazzo del Governo ospiterà un incontro dedicato alla presentazione del volume ‘Un libro di marmo: il pavimento del Duomo di Siena’ di Marilena Caciorgna, che parteciperà all’iniziativa nel corso della quale interverranno il prefetto Matilde Pirrera, il cardinale Augusto Paolo Lojudice vescovo di Siena e il professor Giovanni Minnucci, rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena.

Riccardo Bruni