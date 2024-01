Open days delle scuole dell’infanzia. Porte aperte alle famiglie

Scattano a fine mese gli Open days 2024 delle scuole dell’infanzia comunali, con cui il Comune apre le strutture educative per i bambini dai tre ai sei anni: insegnanti e operatori accoglieranno le famiglie degli alunni che frequenteranno le scuole. Il calendario prevede l’apertura della scuola Raggio di sole in via Consorti lunedì 22 gennaio; martedì 23 gennaio sarà la volta dell’Asilo Monumento in via Rinaldo Franci; mercoledì 24 gennaio toccherà alla Agnoletti in via Quinto Settano; il 25 gennaio la Baldovina Vestri in piazzetta Perucatti; il 29 gennaio la Mara Meoni di Ginestreto e il 30 gennaio Santa Marta. Le visite dalle 17,15 alle 19.