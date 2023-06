Open day vaccinale per combattere il papilloma virus Scatta la prevenzione

Open day di due giorni, il 9 e 10 giugno, per vaccinarsi contro il papilloma virus, arma di prevenzione contro il tumore al collo dell’utero per le donne e delle mucose genitali dei maschi. Lo lancia la Regione assieme ai pediatri. L’opportunità di vaccino gratuito non riguarda solo le ragazze ma anche i ragazzi, dagli undici anni in su. E prima ci si vaccina, maggiore è la risposta immunitaria.

L’iniziativa regionale è subito sposata dall’Asl sud est: il 9 giugno la vaccinazione verrà svolta negli ambulatori dei pediatri, mentre il 10 giugno la vaccinazione si svolgerà nei centri vaccinali della Asl e sarà possibile accedere senza prenotazione.

La vaccinazione è gratuita per le ragazze nate dall’anno 1993 e per i ragazzi nati dal 2006 e che comunque abbiano già compiuto 9 anni di età. L’iniziativa è rivolta a chi non ha mai ricevuto il vaccino o non ha ancora completato il ciclo anti-papilloma.

Il papillomavirus è tra le malattie sessualmente trasmissibili più comuni. Circa 8 donne su 10 nel corso della loro vita entrano in contatto con il virus, che conta più di 100 varianti di cui 13 definite ad alto rischio e collegate all’insorgenza di tumori. Solo in Italia si verificano ogni anno circa 3.500 nuovi casi di carcinoma della cervice uterina causati dall’infezione da papilloma virus. L’infezione è quasi sempre asintomatica e può dare origine a patologie di vario tipo, dalle malattie benigne sino allo sviluppo di patologie tumorali. Il vaccino anti-HPV può essere fatto anche qualora l’infezione sia già presente, perché aumenta le difese immunitarie del soggetto colpito e riduce il rischio di recidive tumorali.

Nella seconda giornata open day, il 10 giugno, i centri vaccinali messi a disposizione dall’Asl, dalle 11 alle 17, sono: a Siena il Dipartimento della Prevenzione al Ruffolo; in Val d’Elsa il Distretto socio sanitario in via della Costituzione a Poggibonsi e in Val di Chiana l’ambulatorio vaccinazioni dell’ospedale di Nottola.