Open day oggi all’Università Stranieri. Corsi, laboratori e servizi

Oggi l’Università per Stranieri apre le sue porte della sede di piazza Rosselli alle future matricole. Dalle 9, per tutto il giorno, gli aspiranti studenti potranno immergersi nella vita universitaria e culturale dell’Ateneo, scoprendone l’offerta didattica, i servizi del Dsu e seguendo lezioni e laboratori. Sono 14 le lingue insegnate: cinese, giapponese, arabo, portoghese, catalano, francese, inglese, spagnolo, russo, coreano, tedesco e ucraino, e si sono aggiunti turco, lingua swahili e culture africane. Sono inoltre in accreditamento i nuovi corsi di laurea in ’Plurilinguismo, traduzione e interpretazione’ e ’Decolonizzazione e sostenibilità’.