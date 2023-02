Open Day, l’Università si mette in vetrina

Quasi duemila tra ragazze e ragazzi hanno partecipato alle iniziative dell’Università di Siena organizzate per l’Open Day 2023 andato in scena ieri, la giornata dedicata alla presentazione dell’Università e dell’offerta formativa agli studenti all’ultimo anno di liceo chiamati a scegliere la futura carriera universitaria. Prima il saluto del rettore Roberto Di Pietra ai futuri studenti dell’Ateneo, poi le varie sessioni dedicate alla scoperta di Siena, dell’Università e dei suoi corsi.

Gli studenti e le studentesse delle scuole superiori hanno potuto conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità e informarsi sugli sbocchi occupazionali dei vari corsi; conoscere le esperienze di studio, anche internazionali come l’Erasmus, visitare le sedi didattiche, le biblioteche e i laboratori, incontrando i docenti dell’Ateneo, i giovani ricercatori e gli studenti tutor. Ai futuri iscritti sono stati presentati i 33 corsi di laurea triennale e i 5 a ciclo unico, ai quali si aggiungono 37 corsi di laurea magistrale, che compongono l’offerta complessiva dell’Ateneo nelle sedi di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno.

"Si tratta di un momento importante che vi suggerisco di compiere ascoltando innanzitutto quello che voi desiderate e volete per il vostro futuro – ha detto il rettore –. Dovete essere voi i protagonisti della vostra scelta. Con l’Università inizia un’esperienza di studio e di vita che sarà intensa, nella quale conoscerete nuove persone, da tutta Italia e dal mondo, nella quale potrete vivere esperienze formative interessanti e coinvolgenti a Siena e nelle sue sedi, nelle biblioteche e nei laboratori, nelle aule e nei programmi Erasmus all’estero. Vi invio fin d’ora il mio benvenuto all’Università di Siena".

"Una giornata estremamente importante – ha aggiunto a margine la pro-rettrice vicaria, Donata Medaglini – ci permette di presentare l’offerta formativa dell’Ateneo con i suoi 75 corsi di studio, di cui 18 hanno un percorso in lingua inglese. È importante dare ai nostri ragazzi gli strumenti per orientarsi: vogliamo essere al loro fianco in un momento complesso e importante come quello della scelta, in modo che sia serena e consapevole. Ci auguriamo di accoglierli delle nostre aule universitarie, dove speriamo di costruire insieme il loro futuro".

Andrea Talanti