Open day, l’ateneo si presenta. Debuttano anche tre nuovi corsi

SIENAMartedì 25 l’Università di Siena si presenta con le iniziative dell’Open Day 2025. "Una intera giornata – si annuncia – dedicata alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e agli insegnanti, per conoscere l’ateneo e orientarsi alla scelta del percorso di studi da intraprendere dopo le scuole superiori".

Saranno presentati i percorsi di studio: sono 36 i corsi triennali e 6 i corsi a ciclo unico ai quali si accede dopo il diploma superiore. Sarà possibile ottenere informazioni anche sui successivi cicli di studio magistrali (biennali), effettuare visite all’interno dei laboratori e degli ambienti didattici e incontrare le studentesse e gli studenti tutor.

Durante l’Open day saranno illustrati, tra gli altri, i tre nuovi corsi attivati a partire dall’anno accademico 2025-2026: due triennali in “Biotech Engineering for Health” a Siena e “Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile” che si terrà ad Arezzo; e la laurea magistrale “Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza”, sempre ad Arezzo.

I partecipanti saranno accolti fin dal mattino presso le sedi didattiche dell’Ateneo, a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Le presentazioni dei corsi di laurea si terranno in due fasce orarie, dalle 9.30 alle 11 e dalle 11.30 alle 13, per permettere di assistere a più incontri in diverse sedi. Alcune presentazioni saranno proposte anche nel primo pomeriggio.

Commenta il rettore Roberto Di Pietra, rivolto agli studenti: "Crediamo che questa occasione, insieme alle altre, possa essere utile per scegliere con il cuore e l’interesse non solo con la testa e i ragionamenti. Scegliere con la passione delle cose che vi attraggono". Aggiunge il professor Federico Maria Pulselli, delegato del rettore per l’orientamento: "L’Open Day è un’occasione di incontro di grande importanza. Non solo con le discipline, con i corsi di laurea e i piani di studio, ma con l’Università di Siena al completo, dai docenti, alle persone che operano negli uffici amministrativi, agli studenti tutor, ai futuri colleghi".