Open day il 25 novembre. Oggi incontro pubblico con la Polizia di Stato

Il 25 novembre alle 10 in Rettorato l’Open Day contro la violenza: l’evento vedrà l’Ateneo e le associazioni del territorio fare rete per combattere il fenomeno della violenza sistemica nei confronti delle donne. Oggi intanto alle 10 sempre in Rettorato l’incontro ’... questo non è amore’, con la Polizia di Stato: parteciperanno il vice capo della Polizia con funzioni vicarie prefetto Vittorio Rizzi e il questore Pietro Milone. Sempre oggi prenderà il via, alle 21 al Santa Chiara Lab, ’CineCUG’, un cartellone di proiezioni cinematografiche che accompagnerà le celebrazioni per diverse settimane. La prima pellicola è ’Il colore viola’, film di Steven Spielberg del 1985, storia di una donna afroamericana megli Stati Uniti durante la prima metà del ventesimo secolo. Il CineCUG è aperto alla comunità universitaria e, grazie all’amministrazione provinciale, alla cittadinanza.