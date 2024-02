Open day il 13 marzo. Dalla didattica ai servizi fino al Dsu

Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2024 dell’Open Day di Unistrasi, che si svolgerà mercoledì 13 marzo, dalle 9, presso la sede didattica di piazza Carlo Rosselli. Per partecipare è necessario registrarsi. Si tratta di una giornata di lezioni aperte a tutte le aspiranti matricole, in cui l’ateneo presenterà la sua offerta formativa e offrirà l’opportunità di scoprirne i servizi principali: 14 lingue insegnate, possibilità di studio all’estero (Erasmus+, mobilità extra europea, Doppi Titoli) e aule, attrezzature multimediali e biblioteca. Previsto anche uno spazio di approfondimento sul Dsu.