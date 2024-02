Open day all’Università Vetrina sui 78 corsi di studio dell’ateneo L'Università di Siena organizza un Open Day per presentare l'offerta formativa agli studenti delle scuole superiori. L'evento offre l'opportunità di conoscere i corsi di laurea, i servizi e di incontrare tutor e docenti. L'obiettivo è aiutare gli studenti a fare una scelta informata e consapevole per il loro futuro. L'Università offre 78 corsi di studio, di cui 18 in lingua inglese e 9 che permettono di ottenere un doppio titolo italiano e straniero.